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17:47 14.05.2024

Генштаб ЗСУ: Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на покровському напрямку

Найбільша активність російських військ спостерігається на покровському напрямку, де Сили оборони сьогодні відбили вже 30 атак противника, найбільше - у районах Новоолександрівки та Нетайлового, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 17:00 вівторка.

"Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед", - ідеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

Повідомляється, що протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 93. "На харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав восьми авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська", - інформує Генштаб.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на 17:00 зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Три з них тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне становище в районах Іванівки та Тернів. На краматорському напрямку ворог провів дев’ять атак. Також тричі завдавав авіаударів у районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне бойове зіткнення ще триває.

Генштаб повідомляє, що "на покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового".

На курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На времівському напрямку зафіксовано шість безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - наголошується в повідомленні Генштабу.

Теги: #генштаб_зсу #наступ

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