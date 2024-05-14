Події

14:30 14.05.2024

У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

1 хв читати
У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували прорив трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі української столиці, через який у районі аварії перекрито рух транспорту, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у вівторок.

"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що рух транспорту в районі прориву перекрито, затримується низка маршрутів громадського транспорту, однак метрополітену це не стосується. "Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено", - наголосили в КМДА.

Раніше в київських пабліках з'явилися відеоролики, на яких видно, що проїжджою частиною вул. Антоновича в районі станції метро "Либідська" мчать водні потоки, подекуди вода розмила проїжджу частину та потрапляє до підземного переходу, з якого організовано вхід до станції метро.

Теги: #либідська #київтеплоенерго #прорив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 27.04.2024
Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

12:33 26.04.2024
Роботу "Київтеплоенерго" заблоковано у зв'язку з черговими обшуками правоохоронців – компанія

Роботу "Київтеплоенерго" заблоковано у зв'язку з черговими обшуками правоохоронців – компанія

15:11 25.04.2024
"Київтеплоенерго" у 2024 р. планує замінити 55 км аварійних теплових мереж - заступник голови КМДА

"Київтеплоенерго" у 2024 р. планує замінити 55 км аварійних теплових мереж - заступник голови КМДА

17:43 04.04.2024
Кількість аварій у тепломережах столиці минулої зими знизилася на 15% - "Київтеплоенерго"

Кількість аварій у тепломережах столиці минулої зими знизилася на 15% - "Київтеплоенерго"

17:46 01.04.2024
У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

14:00 23.02.2024
"Київтеплоенерго" відновило опалення понад 220 будинків Шевченківського району менш як за добу

"Київтеплоенерго" відновило опалення понад 220 будинків Шевченківського району менш як за добу

16:31 22.02.2024
"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

15:44 16.02.2024
"Київтеплоенерго" підтвердило відповідність безпеки праці та охорони здоров'я міжнародному стандарту

"Київтеплоенерго" підтвердило відповідність безпеки праці та охорони здоров'я міжнародному стандарту

14:17 08.02.2024
"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

13:46 07.02.2024
"Київтеплоенерго" ліквідує протягом доби пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка внаслідок ранкової атаки

"Київтеплоенерго" ліквідує протягом доби пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка внаслідок ранкової атаки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харківській області з-під обстрілів евакуйовано понад 7,5 тис. мирних жителів, зокрема 568 дітей - Синєгубов

Буданов про ситуацію на кордоні в Харківській області: Намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації

Окупанти провели 31 атаку позицій ЗСУ на дев'яти напрямках від початку доби, ситуація у Вовчанську контрольована - Генштаб ЗСУ

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

ОСТАННЄ

На фронті від початку доби відбулося вже 73 бойових зіткнення, на харківському напрямку було вже 8 ворожих атак, на покровському 24 - Генштаб

Голови парламентів України та Туреччини обговорили активізацію співпраці законодавчих органів

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

У Харківській області з-під обстрілів евакуйовано понад 7,5 тис. мирних жителів, зокрема 568 дітей - Синєгубов

Ближайшие дни в Украине будут прохладными, ночью заморозки на поверхности грунта, местами пройдут кратковременные дожди

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, вночі заморозки на поверхні ґрунту, місцями пройдуть короткочасні дощі

Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземців - організаторів шахрайського кол-центру

Буданов: Ворог утримує невелике угруповання сил у прикордонні в напрямку Сумської області

ТЧХУ евакуйовує населення з громад Харківської області, що перебувають під обстрілами армії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА