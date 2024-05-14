У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували прорив трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі української столиці, через який у районі аварії перекрито рух транспорту, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у вівторок.

"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що рух транспорту в районі прориву перекрито, затримується низка маршрутів громадського транспорту, однак метрополітену це не стосується. "Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено", - наголосили в КМДА.

Раніше в київських пабліках з'явилися відеоролики, на яких видно, що проїжджою частиною вул. Антоновича в районі станції метро "Либідська" мчать водні потоки, подекуди вода розмила проїжджу частину та потрапляє до підземного переходу, з якого організовано вхід до станції метро.