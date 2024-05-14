Голови парламентів України та Туреччини обговорили активізацію співпраці законодавчих органів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і голова Великих національних зборів Туреччини Нуман Куртулмуш обговорили активізацію міжпарламентської співпраці.

"Високий рівень міжпарламентських відносин, який нині існує, - це важливий складник загальних відносин наших країн, що підтримується нашими президентами, урядами й народами", - наводить слова Стефанчука пресслужба апарату Верховної Ради на зустрічі з Куртулмушем у вівторок в Анкарі.

Сторони також обговорили роботу груп дружби та прискорення започаткування контактів парламентських комітетів, зокрема з питань міжнародних справ, а також нацбезпеки та оборони.

Стефанчук відзначив роль Туреччини у створенні та діяльності Міжнародної Кримської платформи, і наголосив, що розраховує на особисту участь Куртулмуша в третьому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.

"Туреччина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, робить достатньо зусиль для досягнення сталого й справедливого миру", - сказав Стефанчук, наголосивши на важливості реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Він наголосив, що Україна розраховує на участь президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Зі свого боку Куртулмуш зазначив, що Туреччина підтримує Україну в її боротьбі за незалежність і суверенітет.

"Ми висловлюємо Україні підтримку у поверненні всіх окупованих територій, не лише Криму, і ми виступаємо за стійкий і справедливий мир", - сказав Куртулмуш.

Він висловив сподівання на якнайшвидше закінчення війни і перехід до етапу відновлення України, у чому Туреччина допоможе Україні.

Як повідомлялося, Стефанчук 13-15 травня перебуває з офіційним візитом у Туреччині.