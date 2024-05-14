Події

13:05 14.05.2024

У Харківській області з-під обстрілів евакуйовано понад 7,5 тис. мирних жителів, зокрема 568 дітей - Синєгубов

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У Харківській області з-під обстрілів евакуйовано понад 7,5 тис. мирних жителів, зокрема 568 дітей - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Від початку наступу російських окупантів на північ Харківської області з липецького та вовчанського напрямків евакуйовано 7 тис. 531 мирного жителя, з них 568 дітей і 201 особа з інвалідністю, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Евакуація триває, але з кожним днем, з кожною хвилиною вона ускладнюється, оскільки фактично в самому місті (Вовчанськ - ІФ-У) вже ведуться бойові дії. Евакуація триватиме, доки ми не вивеземо всіх людей, незалежно від заявок, які у нас є", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Наприклад, учора в нас було близько 150 заявок, а за фактом ми вивезли понад 1,5 тис. людей", - додав він.

Теги: #синєгубов #харківська_область #евакуація

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