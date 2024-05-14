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10:31 14.05.2024

Понад половина українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на світло для ремонту пошкодженої інфраструктури - соцопитування

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Понад половина українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на світло для ремонту пошкодженої інфраструктури - соцопитування

Понад половина (55%) українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня.

"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % - що тариф варто підвищити всім споживачам. Разом з тим, 40% вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням. Про необхідність підвищення тарифів з урахуванням статку та споживання частіше зазначають мешканці центральних областей, обласних центрів, молодші та заможніші опитані", - йдеться в пресрелізі за результатами опитування.

Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Майже чверть (26%) із цим не згодна. Опитані з сільської місцевості та групи з нижчим доходом частіше за інших не згодні з цією тезою.

При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% - що відновлено повністю, 15% - що відновлено на недостатньому рівні, 2% - що не було відновлено взагалі. Жителі східних областей, обласних центрів та опитані середнього віку оцінюють ефективність оновлення гірше.

На думку 41% респондентів, усю енергетичну інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз. 52% вважають, що наразі відновлювати потрібно тільки найважливіші об'єкти, а решту - після війни. Ще 3% дотримуються думки, що будь-яке відновлення потрібно відкласти на післявоєнний період. Жителі півдня та міст частіше вважають, що всю інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз.

Третина опитаних (35%) вважає, що енергетична інфраструктура України повністю витримує виклики у формі ракетних ударів, більшість (56%) - вважає, що витримує частково, 4% оцінюють ситуацію як критичну. Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення відбуваються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних. У східних областях 17% відповіли, що відключення відбуваються часто або постійно.

Дві третини опитаних зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.

Опитування проводили серед 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

 

Теги: #рейтинг #тарифи #соцопитування

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