Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

По Середино-Будській ворог бив із РСЗВ (4 вибухи). У ️Новослобідській здійснено обстріл із РСЗВ (30 вибухів). На територію ️Білопільської росіяни скинули 13 мін. У Краснопільській зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів). У ️Есманьській був обстріл зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів). По ️Хотинській ворог вдарив із мінометів (8 вибухів). У ️Великописарівській проведено мінометний обстріл (3 вибухи). У Зноб-Новгородській мінометний обстріл (5 вибухів).