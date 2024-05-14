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08:54 14.05.2024

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

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Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

По Середино-Будській ворог бив із РСЗВ (4 вибухи). У ️Новослобідській здійснено обстріл із РСЗВ (30 вибухів). На територію ️Білопільської росіяни скинули 13 мін. У Краснопільській зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів). У ️Есманьській був обстріл зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів). По ️Хотинській ворог вдарив із мінометів (8 вибухів). У ️Великописарівській проведено мінометний обстріл (3 вибухи). У Зноб-Новгородській мінометний обстріл (5 вибухів).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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