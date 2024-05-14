Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 36 разів обстріляли Сумську область протягом понеділка, під ворожим вогнем опинилися мешканці 11 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

По ️Білопільській ворог гатив із мінометів (27 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів). У Путивльській здійснено атаку дроном типу "FPV" (1 вибух) і удар дроном "Ланцет" (1 вибух). По ️Дружбівській окупанти вдарили з РСЗВ (17 вибухів), мінометів (3 вибухи), ствольної артилерії (14 вибухів).

У ️Великописарівській ворог здійснив скидання з БПЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів). На територію Краснопільської ворог скинув 8 мін. Також зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

У ️Зноб-Новгородській були мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). У ️Юнаківській проведено мінометні обстріли (7 вибухів). У Хотинській зафіксовано обстріл із танка (6 вибухів), мінометів (3 вибухи). По ️Середино-Будській росіяни вдарили з РСЗВ (7 вибухів).

У ️Шалигинській ворожі дрони типу "FPV" здійснили атаку (3 вибухи). Також зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів). Есманьську обстріляли з мінометів (4 вибухи).