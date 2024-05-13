Події

21:00 13.05.2024

Українська авіація завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника

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Українська авіація завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника

Протягом доби авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали низку ударів по районах зосередження техніки та особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Було завдано ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів і 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, українські військовослужбовці збили ворожий Су-25.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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