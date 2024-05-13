Відбувається евакуація з двох міських громад Сумщини - ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав розпорядження про евакуацію населення з Білопільської та Ворожбянської міських громад, повідомляє пресслужба ОВА.

"Ми маємо захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", - наводить пресслужба слова Артюха під час апаратної наради.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

"Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім'ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост і голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області", - повідомляють в обладміністрації.