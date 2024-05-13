Події

20:15 13.05.2024

Понад 60 нових моделей стрілецької зброї вже на службі у військових з березня 2022 р.

2 хв читати
Понад 60 нових моделей стрілецької зброї вже на службі у військових з березня 2022 р.
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну було прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва.

Як повідомляє Міноборони, з лютого 2022-го допущено до експлуатації в Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 і M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD і Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші.

Серед стрілецької зброї, допущеної до експлуатації з березня 2022 року, є й новинки вітчизняного виробництва. Зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

"До речі, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм установлено один із підтверджених рекордів цієї війни - знищено російського окупанта на дистанції 2710 метрів", - йдеться в повідомленні.

Цього року кодифіковано, допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї. Зокрема, ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 і CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва. Допуски до експлуатації надано й деяким боєприпасам відповідних калібрів, які застосовують у згаданих зразках стрілецької зброї.

Кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Теги: #зброя #експлуатація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 10.05.2024
Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

15:57 09.05.2024
Між рішенням партнерів про постачання Україні зброї та її потраплянням на фронт відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і місяцях - Зеленський

Між рішенням партнерів про постачання Україні зброї та її потраплянням на фронт відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і місяцях - Зеленський

04:47 09.05.2024
США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

12:44 08.05.2024
Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

07:32 08.05.2024
Зеленський: Будь-яка затримка в постачанні зброї та снарядів Україні коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто хоче захисту від Росії

Зеленський: Будь-яка затримка в постачанні зброї та снарядів Україні коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто хоче захисту від Росії

18:44 01.05.2024
Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії - глава МЗС Латвії

Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії - глава МЗС Латвії

13:43 26.04.2024
СБУ і Нацполіція затримали в трьох областях України торговців трофейною зброєю

СБУ і Нацполіція затримали в трьох областях України торговців трофейною зброєю

21:40 20.04.2024
Зеленський: Ми використовуємо американську підтримку, щоб наблизити справедливе завершення війни

Зеленський: Ми використовуємо американську підтримку, щоб наблизити справедливе завершення війни

17:21 16.04.2024
Рада ЄС обговорить 22 квітня постачання озброєнь Україні

Рада ЄС обговорить 22 квітня постачання озброєнь Україні

18:54 13.04.2024
ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Терехов закликав місцевий бізнес і депутатів усіх рівнів підтримати грошима захисників регіону

Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

Українські сили збили ворожий літак Су-25 на Донеччині

Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова

На Харківщині тривають бої, ЗСУ здійснюють зачистку на північній околиці Вовчанська - Генштаб

ОСТАННЄ

З вовчанського напрямку вже евакуювали 5900 людей

Терехов закликав місцевий бізнес і депутатів усіх рівнів підтримати грошима захисників регіону

Кількість постраждалих унаслідок удару по фермі в Коротичах Харківської області зросла до чотирьох осіб

Росіяни обстріляли центр Херсона, пошкоджено школу

Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

У Вовчанську залишаються ще близько 200 мирних жителів

Українські сили збили ворожий літак Су-25 на Донеччині

14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

Росіяни атакували Нікопольський район дронами й артилерією - голова ОВА

Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА