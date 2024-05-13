Понад 60 нових моделей стрілецької зброї вже на службі у військових з березня 2022 р.

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну було прийнято на озброєння (кодифіковано, допущено до експлуатації) понад 60 зразків стрілецької зброї, більшість з яких іноземного виробництва.

Як повідомляє Міноборони, з лютого 2022-го допущено до експлуатації в Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 і M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD і Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші.

Серед стрілецької зброї, допущеної до експлуатації з березня 2022 року, є й новинки вітчизняного виробництва. Зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

"До речі, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм установлено один із підтверджених рекордів цієї війни - знищено російського окупанта на дистанції 2710 метрів", - йдеться в повідомленні.

Цього року кодифіковано, допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї. Зокрема, ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 і CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва. Допуски до експлуатації надано й деяким боєприпасам відповідних калібрів, які застосовують у згаданих зразках стрілецької зброї.

Кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.