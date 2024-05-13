Кількість постраждалих унаслідок удару по фермі в Коротичах Харківської області зросла до чотирьох осіб

За уточненими даними, унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по фермі в Коротичах (Харківська область) одна людина загинула, четверо постраждали.

"Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 і 73 років дістали поранення, їх госпіталізовано. Усі постраждалі - співробітники зазначеного підприємства. Тип ракети встановлюється", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, ракета влучила у виробничо-складську будівлю. У результаті вона частково зруйнувалася, почалася пожежа на площі 100 кв.м. Крім того, на відкритій території горіла трава на площі 300 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 2 одиниці техніки та 14 рятувальників.