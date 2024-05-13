У Вовчанську залишаються ще близько 200 мирних жителів

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У Вовчанську Чугуївського району Харківської області залишаються ще приблизно 200 людей, загалом з міста евакуювали приблизно 2 тис. людей, повідомив голова Чугуївської районної державної адміністрації Сергій Лободенко.

"Зараз у нас залишається ще близько 200 людей у місті Вовчанську. Ми вже евакуювали за ці дні близько 2 тисяч людей, дітей ми евакуювали заздалегідь, це була примусова евакуація з усіх прикордонних населених пунктів Вовчанської громади", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Лободенка, ситуація в місті складна, проте контрольована. "Ворог постійно обстрілює все місто, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру, але наші воїни стримують ворога на всіх підходах до міста", - додав він.