Події

18:41 13.05.2024

Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

1 хв читати
Єрмак зустрівся з Олександром Соросом
Фото: Сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фондів відкритого суспільства Олександром Соросом, повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

"Очільник Офісу глави держави поінформував Олександра Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня. Також він розповів про Українську формулу миру, яку наша країна прагне винести на розгляд лідерів держав та міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.

Олександр Сорос і Міжнародний фонд "Відродження", що є частиною мережі Фондів відкритого суспільства, активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA. "Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України", - наголосив керівник Офісу президента.

Єрмак і Сорос також обговорили пріоритети України в міжнародній політиці, відстоювання принципів демократії.

Теги: #єрмак #сорос #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 12.05.2024
Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру

Єрмак попросив вокаліста U2 Боно залучити якомога більше країн до Глобального саміту миру

19:00 10.05.2024
Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

15:32 10.05.2024
Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

09:39 10.05.2024
Єрмак у розмові з Шоном Пенном наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру

Єрмак у розмові з Шоном Пенном наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру

08:26 08.05.2024
Група Єрмака-Расмуссена розглянула конкретні пропозиції щодо членства України в НАТО

Група Єрмака-Расмуссена розглянула конкретні пропозиції щодо членства України в НАТО

14:48 06.05.2024
Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

19:50 03.05.2024
Єрмак і Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

Єрмак і Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

18:57 02.05.2024
Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

15:10 01.05.2024
Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея

Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея

21:20 30.04.2024
Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова

На Харківщині тривають бої, ЗСУ здійснюють зачистку на північній околиці Вовчанська - Генштаб

На харківському напрямку ворог мав частковий успіх у районі н. п. Лук'янці, просування зупинено - Генштаб ЗСУ

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

ОСТАННЄ

14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

Росіяни атакували Нікопольський район дронами й артилерією - голова ОВА

Російські снайпери обстріляли машину поліції під час евакуації громадян із Вовчанська

Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова

На Харківщині тривають бої, ЗСУ здійснюють зачистку на північній околиці Вовчанська - Генштаб

Українські воїни розбили колону техніки й піхоту окупантів, які намагалися здійснити прорив на Харківщині

Окупанти вдарили по фермі в Коротичах, один цивільний загинув, троє поранені - Синєгубов

Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки - указ

На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

Кількість поранених у Вовчанську зросла до 5 людей - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА