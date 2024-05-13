Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

Фото: Сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фондів відкритого суспільства Олександром Соросом, повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

"Очільник Офісу глави держави поінформував Олександра Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня. Також він розповів про Українську формулу миру, яку наша країна прагне винести на розгляд лідерів держав та міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.

Олександр Сорос і Міжнародний фонд "Відродження", що є частиною мережі Фондів відкритого суспільства, активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA. "Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України", - наголосив керівник Офісу президента.

Єрмак і Сорос також обговорили пріоритети України в міжнародній політиці, відстоювання принципів демократії.