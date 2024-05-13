На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

Російські окупанти в понеділок, 13 травня, обстріляли Кізомис Білозерської громади Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Травми, несумісні з життям, дістали двоє людей - чоловік 1955 року народження і жінка 1962 року народження.