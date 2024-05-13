Події

17:59 13.05.2024

На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

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На Херсонщині в пожежі, що розпочалася внаслідок обстрілу, загинули двоє людей - голова ОВА

Російські окупанти в понеділок, 13 травня, обстріляли Кізомис Білозерської громади Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Травми, несумісні з життям, дістали двоє людей - чоловік 1955 року народження і жінка 1962 року народження.

Теги: #пожежа #херсонщина #обстріл

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