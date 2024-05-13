На харківському напрямку ворог мав частковий успіх у районі н. п. Лук'янці, просування зупинено - Генштаб ЗСУ

На харківському напрямку ворог здійснив 11 атак, наразі тривають два бойові зіткнення, противник мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук'янці, ЗСУ зупинили його просування, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14:00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі тривають 2 бойові зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук'янці. Просування ворога зупинено", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Сили оборони здійснюють контратакувальні дії. Для посилення війська на харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви.

"Залежно від розвитку обстановки нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження", - наголошують у Генштабі.

Крім цього, ворог завдав вісьмох авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Від початку доби втрати окупантів на харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння та військової техніки - вісім одиниць.