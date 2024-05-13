СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

Служба безпеки України встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві: куратора - співробітника військової розвідки РФ Юрія Сизова, контрабандистів, які доставляли вибухівку з території РФ, а також затримала безпосередніх виконавців теракту, коли ті встановлювали вибухові пристрої в столичному гіпермаркеті.

"Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів рф був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі в московській області", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, співробітники спецслужби тривалий час стежили за його діяльністю і покроково документували злочинні дії агентури. "Зокрема, Юрій Сизов відповідав іще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам", - нагадують у відомстві.

"Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, зокрема агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", - заявляють в українській спецслужбі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ст. ст. 111 (державна зрада), ст. ст. 113 (диверсія), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення.