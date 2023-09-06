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07:16 06.09.2023

Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією

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Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією і внесе до списку таких терористичних організацій як ХАМАС і Боко Харам, відповідний законопроєкт уряд незабаром надішле до парламенту, заявила міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман, передає BBC News.

Повідомляється, що "Вагнер", російське угруповання найманців, має бути заборонене урядом Великої Британії як терористична група, а це означає, що членство в цій організації або її підтримка будуть незаконними. Проєкт постанови, який буде внесено до парламенту, дасть змогу класифікувати активи ПВК як власність терористів і конфіскувати їх.

Міністерка внутрішніх справ заявила, що "Вагнер" був "жорстоким і руйнівним... військовим інструментом Росії Володимира Путіна", а його діяльність ПВК в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".

Браверман додала: "Дестабілізуюча діяльність Вагнера лише продовжує служити політичним цілям Кремля... Вони терористи, просто і зрозуміло - і цей наказ про заборону ясно дає це зрозуміти в законодавстві Великої Британії".

 

 

 

Теги: #британія #вагнер #терористи

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