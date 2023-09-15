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15:35 15.09.2023

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

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У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Російську приватну військову компанію "Вагнер" 15 вересня було заборонено у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії як терористичну організацію після того, як 6 вересня у британському парламенті було ухвалено відповідний наказ.

"Цей наказ набуває чинності негайно і зробить приналежність до групи "Вагнер" або її активну підтримку у Великій Британії кримінальним злочином із потенційним тюремним ув'язненням на строк до 14 років, яке може бути призначене одночасно зі штрафом або замість нього. Групу "Вагнер" тепер додано до списку заборонених організацій у Великій Британії поряд із 78 іншими організаціями", - повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) у п'ятницю.

Наразі у Великій Британії заборонено вже 79 міжнародних і 14 північноірландських терористичних організацій. Станом на березень 2023 року 92 людини були звинувачені у зв'язках з ними, як основному злочині, з них 56 засуджені.

Оголошуючи про своє рішення минулого тижня, міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман назвала ПВК "Вагнер "жорстокою і деструктивною організацією, яка діє як військовий інструмент путінської Росії за кордоном", пише Sky News.

Теги: #вагнер #велика_британія #терористи

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