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20:11 17.11.2022

РФ діє як держава-терорист, розмовами російську агресію не зупинити – речник МЗС України

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РФ діє як держава-терорист, розмовами російську агресію не зупинити – речник МЗС України

Визнання прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо того, що РФ знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів, є свідченням того, що Росія діє як держава-терорист, вважає речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терорист. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці в четвер.

За словами речника українського дипвідомства, російську агресію розмовами не зупинити. "Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - підсумував Ніколенко.

 

 

Теги: #рф #мзс #терористи

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