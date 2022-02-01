СБУ затримала на Донеччині учасницю терористичного угруповання "П'ятнашка"

Контррозвідка Служби безпеки України під час слідчо-оперативних дій у Донецькій області встановила місцеперебування і затримала учасницю терористичного угруповання "П'ятнашка".

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на Донбасі.

"За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Після "курсу" підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисниця залишила угруповання та довго переховувалась від правосуддя.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання судом запобіжного заходу.