ЗС України за добу ліквідували 1740 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1740 осіб особового складу ворога, 31 танк, 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 26 БПЛА, 3 крилаті ракети, 65 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 484030 (+1740) осіб, танків - 7485 (+31) од, бойових броньованих машин - 14417 (+42) од, артилерійських систем - 12487 (+15) од, РСЗВ - 1070 (+4) од, засоби ППО - 797 (+0) од, літаків - 350 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9936 (+26), крилаті ракети - 2197 (+3), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 16878 (+59) од, спеціальна техніка - 2048 (+6)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в понеділок уранці.

Дані уточнюються.