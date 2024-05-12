Трьох мирних жителів поранено в результаті недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Харківської області в неділю, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. Отримала поранення 46-річна жінка.

Близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Куп'янського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її госпіталізували.

Крім того, місто Вовчанськ увесь день перебуває під ворожими обстрілами. Наразі відомо про одного пораненого - цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння, низку об'єктів цивільної інфраструктури.

"Під процесуальним керівництвом окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури.