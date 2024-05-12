Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на брифінгу знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноземних агентів" і пропонує відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів, які відбудуться у країні 26 жовтня, повідомляє в неділю ввечері Ехо Кавказу.

"Перенесіть термін, коли цей закон має набути чинності до 1 листопада, тобто до періоду після 1 листопада. І нехай той, хто прийде до керівництва в результаті парламентських виборів, вирішить - цей закон російський, чи він якийсь переспів інших законів", - запропонувала президент.

Зурабішвілі так само дала зрозуміти, що не буде вносити поправки до законопроєкту в межах механізму вето і не вступить у "якусь гру, щоб якимось чином облагородити цей закон".

"Цей закон - російський, методи нашого уряду - російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра - російська", - сказала вона.

Президент заявила, що масові протести, які відбулися 11 травня в Тбілісі, продемонстрували, що суспільство не дозволить ставити європейське майбутнє Грузії під сумнів.

"Керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто - брехня, маніпуляція, метання", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Раніше в суботу на площі Європи в центрі Тбілісі зібралися десятки тисяч прихильників інтеграції Грузії в ЄС і противників ухвалення аналога російського закону про "іноагентів". Маніфестанти прийшли до місця призначення з кількох локацій у різних частинах міста, вони заповнили обидві набережні Кури і всю Площу Європи. Маніфестанти мають намір провести "ніч неспання" з 12 на 13 травня біля парламенту Грузії.