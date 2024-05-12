Події

08:48 12.05.2024

На фронті за добу було 155 бойових зіткнень, на харківському напрямку ворог здійснив 12 атак

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На фронті за добу було 155 бойових зіткнень, на харківському напрямку ворог здійснив 12 атак
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень, на харківському напрямку окупанти, за підтримки авіації, здійснили 12 атак, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

За даними Генштабу, на харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак біля населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадового, Тернів Донецької області.

На сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак у населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак поблизу населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Однак, завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки біля населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак біля населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, двічі атакував позиції наших захисників поблизу Роботиного Запорізької області.

На придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ неподалік населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

У сіверському операційному районі, в Чернігівській і Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару біля міста Суми.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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