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08:36 12.05.2024

Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 118 авіаційних ударів

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Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 118 авіаційних ударів

Ворог завдав 13 ракетних і 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області; Твердохлібове, Сергіївка Луганської області; неподалік населених пунктів Курдюмівка, Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області; Сторожове Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначається у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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