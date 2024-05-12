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03:02 12.05.2024

Українські чоловіки з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині - Шольц

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Українські чоловіки з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині - Шольц

Українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть незважаючи на прагнення української держави повертати громадян, які проживають за кордоном, для участі у війні проти Росії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет RND, повідомляє DW.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав він.

Канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони зможуть працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - підкреслив він.

 

Теги: #україна #німеччина #біженці

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