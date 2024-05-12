Події

01:28 12.05.2024

До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

1 хв читати
До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" увійшли співачка Alyosha, продюсерка Ірина Горова, керівник танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко, креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко та засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

"Склад нацжури країн-учасниць затверджується Європейською мовною спілкою. Обрана п'ятірка не відповідала вимогам організаторів конкурсу щодо гендерного балансу. Суспільне мовлення включило до складу журі Макса Нагорняка замість FIÏNKA, за яку українці віддали 21 941 голос", - йдеться в повідомленні "Дії".

Зазначається, очолила нацжюрі Alyosha, оскільки вона отримала найбільшу кількість голосів під час опитування в "Дії".

Як повідомлялося, фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбувається в ніч на 12 травня у шведському місті Мальме. Україну представляє дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria".

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.

Теги: #євробачення #україна #фінал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:10 12.05.2024
Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

22:57 11.05.2024
УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

22:49 11.05.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

22:40 11.05.2024
Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

22:32 11.05.2024
Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

19:32 11.05.2024
Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

16:27 11.05.2024
Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Україні 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет

Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Україні 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет

13:57 11.05.2024
EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

11:19 11.05.2024
Фінал "Євробачення-2024" відбудеться в суботу, Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2

Фінал "Євробачення-2024" відбудеться в суботу, Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2

03:01 11.05.2024
ВИБУХ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

Унаслідок ракетного удару по передмістю Сум загинула жінка

ОСТАННЄ

ЦАХАЛ закликає евакуюватися жителів Гази, які залишилися в Рафасі, напередодні розширення військової операції

Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

ПРИЛІТ У ПЕРЕДМІСТІ ХАРКОВА - ТЕРЕХОВ

У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ

Армія РФ за добу завдала семи ракетних і 74 авіаційних ударів, обстріляла понад 120 населених пунктів України

У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу знищили три РЛС і чотири локації противника

ППО збила ракету в небі над Дніпропетровською областю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА