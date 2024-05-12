До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" увійшли співачка Alyosha, продюсерка Ірина Горова, керівник танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко, креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко та засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

"Склад нацжури країн-учасниць затверджується Європейською мовною спілкою. Обрана п'ятірка не відповідала вимогам організаторів конкурсу щодо гендерного балансу. Суспільне мовлення включило до складу журі Макса Нагорняка замість FIÏNKA, за яку українці віддали 21 941 голос", - йдеться в повідомленні "Дії".

Зазначається, очолила нацжюрі Alyosha, оскільки вона отримала найбільшу кількість голосів під час опитування в "Дії".

Як повідомлялося, фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбувається в ніч на 12 травня у шведському місті Мальме. Україну представляє дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria".

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.