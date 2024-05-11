Події

22:57 11.05.2024

УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

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УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з метою економії вимикає підсвічування фасадів і окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни - Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова для зниження споживання електроенергії в години пік.

"Укрзалізниця" економить споживання електроенергії разом з усією країною. У пікові години вимкнули підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова", - йдеться в повідомленні УЗ у фейсбук у суботу.

Повідомляється, що в разі необхідності на вокзалах почнуть працювати пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

Раніше повідомлялося, що в Києві зменшать освітлення вулиць увечері через дефіцит електроенергії, що виник в енергосистемі внаслідок ворожих атак.

Теги: #уз #україна #освітлення

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