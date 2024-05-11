Армія РФ за добу завдала семи ракетних і 74 авіаційних ударів, обстріляла понад 120 населених пунктів України

Збройні сили РФ за минулу добу завдали 7 ракетних і 74 авіаційних ударів, здійснили 83 обстріли з РСЗВ по позиціях Сил оборони і по населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Загалом ворог завдав 7 ракетних і 74 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 120 населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей та Херсонської областей.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області - Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області.

Армія РФ також завдала авіаційних ударів поблизу Твердохлібового і Сергіївки Луганської області, Курдюмівки, Північного і Нью-Йорка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів по Калиновому, Карлівці, Миколаївці, Новогродівці та Сторожевому Донецької області. Було завдано авіаційного удару неподалік Антонівки Херсонської області.