Події

20:40 11.05.2024

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

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За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протягом доби зафіксовано 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20, на куп'янському - 15, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 суботи.

Як зазначається в повідомленні Генштабу у фейсбуці, на сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, продовжує обстрілювати населені пункти з території РФ.

"На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Згідно зі зведенням, на куп'янському напрямку відбито 15 атак біля населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище, на лиманському напрямку - 6 атак поблизу населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку відбито понад 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне, Урожайне, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 11 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - зазначено в повідомленні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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