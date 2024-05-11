110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

Сили оборони в суботу збили черговий ворожий СУ-25, повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні уразили черговий СУ-25", - йдеться в повідомленні 110 ОМБ ім. М. Безручка у фейсбуці.

"Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися!", - зазначається в повідомленні.