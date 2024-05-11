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19:54 11.05.2024

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

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Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

Завдання номер один для сил оборони сьогодні - зривати російські наступальні задуми, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - сказав він.

За словами Зеленського, "сьогодні увага насамперед до фронту - ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій".

"Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - сказав він.

"Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський", - зазначив Зеленський.

"Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді Головкома Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #фронт #президент

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