Події

19:21 11.05.2024

У Вовчанській громаді загинули два мирні жителі, ще двоє поранені внаслідок суботніх обстрілів

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У Вовчанській громаді загинули два мирні жителі, ще двоє поранені внаслідок суботніх обстрілів

Протягом суботи по Вовчанську та прилеглим населеним пунктам війська РФ випустили понад 20 керованих авіабомб (КАБ), вони також обстрілювали громаду з РСЗВ, артилерії та за допомогою БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Вовчанські Хутори через російські обстріли горів приватний будинок. Водночас у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також унаслідок обстрілу КАБами будинків постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний і 48-річний цивільні чоловіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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