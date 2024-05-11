Форум "Інклюзивне відновлення громад" відбувся в Києві

Національний Форум "Інклюзивне відновлення громад" відбувся у Києві.

"Одна з цілей форуму - дослідження шляхів покращення координації, узгодженості та взаємодоповнення між наданням гуманітарної допомоги та відновленням громад", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у Фейсбуці.

Під час тематичної дискусії "Координація гуманітарної допомоги та відновлення громад" заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський поділився баченням переходу та комплементарності гуманітарного реагування і подальшого відновлення громад.

Учасники форуму ознайомилися з уже наявними напрямами роботи громад із відновлення.

У ТЧХУ наголосили, що громади країни розробляють плани відновлення, а Український Червоний Хрест є їхнім надійним партнером і підтримкою нині та в майбутньому.

Організували Форум Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, уряд Німеччини, Організація Об'єднаних Націй та Український Червоний Хрест.