Жителям прикордоння на Сумщині рекомендують утриматися від відвідування кладовищ

Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні – у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - наголосив очільник області.