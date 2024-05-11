Події

13:39 11.05.2024

Жителям прикордоння на Сумщині рекомендують утриматися від відвідування кладовищ

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Жителям прикордоння на Сумщині рекомендують утриматися від відвідування кладовищ

Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні – у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - наголосив очільник області.

Теги: #кладовища #попередження #сумська_область

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