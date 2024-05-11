Події

08:30 11.05.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На слобожанському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак поблизу населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак біля населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак неподалік населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки у населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Красногорівка, на південний захід від Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог тричі намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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