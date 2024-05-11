За минулу добу окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу завдали по Запорізькій області 380 ударів із різних видів зброї, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, 167 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. 22 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине. 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

За даними ОВА, надійшло 24 повідомлення про руйнування житла, мирні жителі не постраждали.