Події

06:26 11.05.2024

У Буенос-Айресі зіткнулися два поїзди, постраждало близько 60 осіб

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У Буенос-Айресі зіткнулися два поїзди, постраждало близько 60 осіб
Фото: AGUSTIN MARCARIAN

Унаслідок зіткнення поїздів у Буенос-Айресі постраждали щонайменше 60 осіб, повідомляє в п'ятницю Reuters.

Щонайменше 60 осіб дістали поранення в п'ятницю внаслідок зіткнення семивагонного пасажирського поїзда з локомотивом і порожнім вагоном у Буенос-Айресі, повідомила місцева влада, не уточнивши, наскільки серйозні травми.

На місці події працювали пожежники, поліція і машини швидкої допомоги, які допомагали евакуювати людей і доправляти постраждалих до лікарень.

Репортери Reuters, які побували на місці події, бачили, як пасажирів на ношах переносили до машин швидкої допомоги та вертольотів, які чекали, коли найтяжче постраждалих доправлять до міських лікарень.

"На місці події було задіяно 90 машин швидкої допомоги, 90 пасажирів було перевезено та надано допомогу, з них 30 було направлено в лікарню з (найсерйознішою категорією) червоним кодом", - сказав Альберто Кресченті, голова місцевої системи екстреної медичної допомоги SAME.

За його словами, двох пасажирів доправили гелікоптером у лікарню з травмами голови і грудної клітини. "Вони були при свідомості, але задля обережності їх доставили першими... Загалом ми надали допомогу приблизно 100 пасажирам".

Державний оператор поїздів Trenes Argentinos повідомив, що аварія сталася о 10:31 ранку (16:31 за Києвом), і буде розпочато розслідування причин аварії.

"Наразі, як повідомляють медичні працівники, присутні на місці події, щонайменше 60 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості", - ідеться в заяві компанії.

Джерело:

Теги: #поїзди #аргентина #зіткнення

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