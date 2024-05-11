Події

04:44 11.05.2024

Щонайменше 60 людей загинули внаслідок повені в Афганістані

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Щонайменше 60 людей загинули внаслідок повені в Афганістані

За даними офіційних осіб Талібану, внаслідок раптової повені на півночі Афганістану загинули щонайменше 60 людей і понад 100 отримали поранення, повідомляє ВВС.

Десятки людей залишаються зниклими безвісти після того, як зливи обрушилися на п'ять районів провінції Баглан, при цьому є попередження, що кількість загиблих може зрости напередодні ще двох ураганів, які, за прогнозами, поширяться регіоном у п'ятницю ввечері.

На фотографіях у соціальних мережах видно, як потоки води обрушуються на будинки в кількох селах, залишаючи сліди руйнувань.

За останні кілька тижнів країна постраждала від надзвичайно сильних дощів, а з середини квітня внаслідок повеней загинуло понад 100 людей.

Абдул Матін Кані, представник міністерства внутрішніх справ Афганістану, повідомив ВВС, що загиблі прибули з району Бірка у провінції Баглан.

Понад 200 людей виявилися замкненими у своїх будинках.

Раніше чиновник повідомив агентству Reuters, що до Баглана, розташованого прямо на північ від столиці Кабула, було відправлено гелікоптери, але "операція може не увінчатися успіхом" через брак приладів нічного бачення.

Тим часом місцевий чиновник Хедаятула Хамдард повідомив інформаційному агентству AFP, що співробітники служби екстреної допомоги, включаючи армію, "шукають будь-які можливі жертви під брудом та уламками". Деяким сім'ям, які втратили свої будинки, були надані намети, ковдри та їжа, додав чиновник.

Основну дорогу, що з'єднує Кабул із північним Афганістаном, закрито.

Теги: #повень #афганістан #жертви

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