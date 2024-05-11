Спалахи на Сонці призвели до рідкісного виду Північного сяйва

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Сильна геомагнітна буря, що трапилася останніми днями, призвела до виникнення північного сяйва, яке спостерігали в низці областей України, повідомило в п'ятницю Суспільне.

За повідомленням BBC, за останні кілька днів (8-9 травня, ІФ-У) вчені спостерігали серію незвично сильних спалахів і викидів корональної маси на Сонці. Ці викиди спричиняли геомагнітні бурі на Землі, які призводять до появи аврори бореаліс або північного сяйва, а також аврори аустраліс у Південній півкулі.

Синоптики з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оголосили попередження про сильну геомагнітну бурю (G4), що стало першим випадком із січня 2005 року.

Потужність цих бур може зробити аврору видимою "аж до півдня Алабами і Північної Каліфорнії" у США, заявили у SWPC.

Як повідомляє AP, найсильніша сонячна буря в історії, зафіксована у 1859 році, викликала аврори в центральній Америці і, можливо, навіть на Гаваях. "Ми не чекаємо такого", але він може бути близьким до цього, сказав синоптик космічної погоди NOAA Шон Дал.

Цей шторм – 4 бали за шкалою від 1 до 5 – становить небезпеку для високовольтних ліній електропередач, а не для електричних ліній, які зазвичай перебувають у будинках людей, сказав журналістам Дал. Також можуть постраждати супутники, що, своєю чергою, може порушити роботу навігаційних та комунікаційних служб Землі.

Як повідомлялося, 6 листопада 2023 року в різних регіонах України було видно північне сяйво червоного кольору.