ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський запросив узяти участь у Саміті миру президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха
Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті
Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті
Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області
Єрмак: Успіхи боротьби на фронті та Глобального саміту миру дадуть результат для справедливого миру в Україні
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