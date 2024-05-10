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21:49 10.05.2024

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

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Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення щодо нового пакета військової підтримки, однак наголосив на важливості того, щоб ця зброя якнайшвидше надійшла на фронт.

"Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення Президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Як повідомлялося, у п'ятницю президент США Джозеф Байден підписав Меморандум, яким доручив державному секретарю США виділити новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $400 млн.

 

 

 

 

Теги: #пакет #зброя #сша

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