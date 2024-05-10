Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

Міністр оборони Канади Білл Блер під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом в Оттаві оголосив про виділення коштів на зміцнення української протиповітряної оборони, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Міністр Блер оголосив сьогодні, що Канада виділить 76 млн доларів (близько 55 млн доларів США - ІФ-У) на ініціативу Німеччини "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) на підтримку України. Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку та доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що внесок Канади в німецьку ініціативу IAAD - це лише один зі способів спільної роботи Канади та Німеччини з підтримки України. Військовослужбовці Канадських збройних сил (CAF) наразі перебувають у Німеччині у складі Групи сприяння безпеці - Україна, яка допомагає полегшити передання допомоги Україні, працює над тим, щоб узгодити майбутні пожертви з потребами України, а також планує негайні та довгострокові потреби підготовки військовослужбовців Збройних сил України.

"Канада та Німеччина є близькими союзниками по НАТО, яких об'єднують наші тісні стосунки у сфері оборони та наша прихильність підтримці України. Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони" ми працюємо разом, щоб надати Україні найважливіші системи протиповітряної оборони, які необхідні їй для захисту свого народу. Я дякую міністру Пісторіусу за його активну співпрацю і дякую німецькому народові за гостинність щодо військовослужбовців канадських збройних сил, дислокованих у країні", - заявив Блер.