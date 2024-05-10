Окупанти за добу завдали шість ракетних і 67 авіаударів по Україні, обстріляли близько 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 67 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 92 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області, Дружба, Часів Яр, Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на куп'янському, бахмутському та авдіївському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр і Красногорівка Донецької області.