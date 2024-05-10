Події

20:02 10.05.2024

Окупанти розпочали атаки на слобожанському напрямку, найбільше відбито на авдіївському й бахмутському

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Окупанти розпочали атаки на слобожанському напрямку, найбільше відбито на авдіївському й бахмутському

Сили оборони України за минулу добу відбили 71 атаку й штурм російських окупантів на слобожанському, куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському й оріхівському напрямках, загалом протягом доби відбулося 91 бойове зіткнення, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському й бахмутському напрямках. "На бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області... На авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що на слобожанському напрямку ворог здійснив п'ять атак у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Раніше на цьому напрямку російські окупанти здійснювали виключно обстріли, про атаки не повідомлялося.

На куп'янському напрямку відбито десять атак у районах Синьківки й Берестового Харківської області; Стельмахівки Луганської області. На лиманському напрямку відбито шість атак у районах Макіївки Луганської області й Торського Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, на південний захід від Новомихайлівки й Солодкого Донецької області, де ворог тричі намагався прорвати оборону українських військ. На оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських захисників у районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог протягом доби наступальних дій не вів.

На північному напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському й поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

Як повідомлялося, днем раніше за добу на фронті було зафіксовано 76 бойових зіткнень, у середу - 121 бойове зіткнення.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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