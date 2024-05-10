Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.