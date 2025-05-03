Інтерфакс-Україна
Події
08:44 03.05.2025

Українські військові приєднаються до військової ходи у Великій Британії з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги у Європі

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Українські військові приєднаються до військової ходи у Великій Британії з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги у Європі

Збройні сили України візьмуть участь у військовій ході у Великій Британії в понеділок, присвяченій 80-й річниці Дня Перемоги у Європі, який відзначається як завершення бойових дій у Європі під час Другої світової війни, повідомляє Reuters.

Українські військовослужбовці разом із близько 1 тис. військових Збройних сил Великої Британії, зокрема вершниками та оркестрами, візьмуть участь у параді, що символізуватиме "глобальну підтримку боротьби за свободу" проти Росії.

Участь українських військових у ході назвали доречною "у розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни".

У параді також візьмуть участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх країн, разом із прапорами всіх держав Співдружності.

"Основні заходи відбудуться 8 травня, серед яких – військовий парад, проліт літаків і подячний молебень у Вестмінстерському абатстві за участі королівської сім’ї", - йдеться в повідомленні.

Як очікується, одним із глядачів параду буде 101-річний ветеран Джек Мортимер: "Люди з усього світу об’єднали зусилля 80 років тому, щоб захистити свободу – ми повинні пам’ятати про всі їхні жертви", – зазначив він.

 

 

Теги: #участь #британія #парад

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