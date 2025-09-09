Інтерфакс-Україна
21:34 09.09.2025

Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у середу, 10 вересня, прийматиме у Лондоні міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії та Польщі для проведення чергового засідання групи країн E5, в якому також візьме участь міністр оборони України.

Як повідомили в уряді Британії, обговорення будуть зосереджені на ситуації в Україні, загальних питаннях європейської безпеки, ядерній співпраці та інвестиціях у європейську оборонну промисловість.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

