Окупанти обстріляли селище Веселе біля Нової Каховки, поранено 84-річну мешканку - обладміністрація

Мешканка селища Веселе Каховського району Херсонської області дістала поранення й була госпіталізована внаслідок обстрілу російськими окупантами.

"Унаслідок обстрілу поранення голови та спини дістала 84-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики надають потерпілій допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в п'ятницю.

Веселе разом із селищем Козацьким - єдині два населені пункти Каховського району, що розташовані на правому березі Дніпра, решта лівобережної частини району окупована. Селище розташоване біля зруйнованої греблі Каховської гідроелектростанції через Дніпро навпроти окупованого міста Нова Каховка.