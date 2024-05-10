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17:25 10.05.2024

Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги

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Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги

Президент України Володимир Зеленський і представники Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) обговорили роботу капеланів у Силах оборони та роль релігійних лідерів у досягненні справедливого миру для України.

"Зустрівся сьогодні з представниками Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Головне – підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги над злом російського вторгнення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент повідомив, що під час зустрічі також було обговорено "роботу капеланів у Силах оборони України, інформаційну та просвітницьку роботу церкви, а також участь українських релігійних лідерів у просуванні глобальних зусиль заради реалізації Формули миру та наближення справедливого миру для України".

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Зеленський привітав присутніх із Великоднем і подякував за молитви та конкретні справи для підтримки українців. "Щодня ми живемо, боремося, перемагаємо і втрачаємо. Тому хотів би вас привітати з днем, на який чекають українці і який містить дуже теплий момент. І таких моментів у житті, на жаль, не так багато. Великдень по-різному, але святкують на фронті, у містах, уздовж кордонів", - зазначив президент.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній наголосив, що перемогти окупанта можна тільки в єдності, коли кожен працює на своєму місці й робить внесок у спільну справу.

Глава УГКЦ Святослав зазначив, що церкви з 2014 року, ще до ухвалення закону про капеланство, підтримують військових. І наголосив: українська церква історично знищувалася там, де російські колонізатори захоплювали наші землі. "Сьогодні на окупованих територіях офіційно ліквідована УГКЦ, наші священники ув’язнені, відбуваються страшні переслідування, набагато гірші за сталінські часи, бо інструменти контролю над людьми зараз значно ефективніші", - наголосив він.

У повідомленні на сайті президента зазначається, що учасники зустрічі також обговорили особливості просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти та методи боротьби з наративами, які поширює російська пропаганда.

Теги: #пцу #угкц #зеленський

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